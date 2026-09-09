Путин наплел Трампу сказок о фронте в Украине: в ISW объяснили намерение диктатора

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мог сознательно исказить реальное положение дел на фронте. Как отмечают аналитики, кремлевская пропаганда пытается убедить США в неизбежном успехе РФ, требуя уступок от Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Разговор Путина с Трампом

Как сообщил 8 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе разговора Путин и Трамп обсудили итоги встречи диктатора со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, состоявшейся 6 сенятбря. Также стороны говорили о перспективах завершения войны.

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По словам Ушакова, Путин якобы предоставил Трампу «объективный и основательный» обзор ситуации на поле боя в Украине и рассказал, как, по мнению Кремля, США могут быстро завершить войну.

В то же время, как отмечают аналитики, оценка Путиным хода боевых действий в значительной степени искажена из-за систематического введения российского военного руководства в заблуждение. Это, в свою очередь, способствует тому, что глава Кремля продолжает настаивать на максималистских требованиях Москвы.

Путин регулярно делает преувеличенные и необоснованные заявления о продвижении российской армии, поддерживая нарратив о якобы постоянных и неизбежных военных успехах страны-агрессора.

«Вероятно, во время разговора с Трампом Путин пытался представить искаженную картину ситуации на передовой, чтобы убедить президента США, что Вашингтон должен заставить Украину капитулировать перед требованиями России якобы до того, как положение Украины на поле боя ухудшится«, — говорится в отчете ISW.

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В Кремле настаивают на необходимости капитуляции Украины

Представители Кремля также продолжили повторять тезисы Путина о ситуации на фронте и настаивать на необходимости капитуляции Украины. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что положение официального Киева якобы ухудшается ежедневно, а российские условия для мира будут становиться все более жесткими, если война будет продолжаться.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские переговорщики якобы признают «реалии на местах». По его словам, переговорный процесс должен касаться «первопричин» войны против Украины.

Эксперты пришли к выводу, что заявления российских чиновников указывают на то, что переговорная позиция Путина фактически остается неизменной с ноября 2025 года, когда США предложили мирный план из 28 пунктов, который был чрезвычайно выгоден для РФ.

Отмечается, что с тех пор ситуация на поле боя существенно изменилась в пользу Украины, однако это, похоже, не повлияло на максималистские требования Кремля.

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Напомним, 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам Ушакова, президенты обсудили результаты визитов американских спецпредставителей в Москву и Киев, ситуацию по Украине и перспективу возобновления отношений между РФ и США после прекращения войны. Путин также заверил в якобы отсутствии агрессивных планов по Европе и оценил усилия США по урегулированию войны.

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