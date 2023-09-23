Путин напрасно надеется, что Запад прекратит поддержку Украины — премьер Греции

Греческий премьер уверен, что НАТО, Евросоюз и другие партнеры не перестанут помогать украинцам.

Российский диктатор Путин тщетно надеется, что партнеры Украины прекратят помогать бороться с агрессорами.

Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он заявил, что международное сообщество решительно осуждает попытки российских агрессоров переписать историю.

Мицотакис отметил, что в Кремле напрасно надеются на то, что НАТО, Евросоюз и другие партнеры прекратят помогать украинцам.

"Позвольте мне быть откровенным: этого не должно произойти. Этого не произойдет. Поддержка Украины не прекратится, поскольку в противном случае это означало бы отказ от самих принципов мира, демократии и соблюдения международного права", — заявил Мицотакис.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад не списывает Путина со счетов, как переговорщика, потому что нет понимания, к какому будущему России готов Запад.

Кроме того, мы ранее информировали, что США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские чиновники предположили, что Варшава может прекратить военную помощь.

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