Путин нашел крайних во взрывах на "Северных потоках": не обошлось без Украины

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" терактом и заявил, что взорвал их тот, кто заинтересован в поставках газа в Европу через Украину.

Об этом российский диктатор сказал на пресс-конференции 22 декабря.

"Ну что "Северные потоки"? Это теракт, это очевидно. Все это признали. Удивительно. Это акт международного, я бы сказал государственного, терроризма. Потому что частные лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии", – заявил Путин.

"Как обычно в таких случаях говорят — смотри, кто заинтересован. Вот кто заинтересован в том, чтобы поставки российского газа в Европу были только через Украину? Тот и взорвал", — добавил глава Кремля.

Он также посетовал на введение ограничения цен на российские энергоносители, назвав это атавизмом колониализма.

Взрывы на "Северных потоках"

Авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла 26 сентября вблизи датского острова Борнгольм. Произошла разгерметизация двух нитей, и после взрыва газ несколько дней утекал в Балтийское море.

В Дании сообщили, что газопроводы получили "большие повреждения" в море, причиной чего стали "мощные взрывы".

Путин еще тогда назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма и назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов.

Ряд государств подозревали в диверсиях саму Россию, однако 21 декабря европейский чиновник сказал, что пока нет никаких доказательств того, что именно РФ стоит за саботажем.

По оценкам экспертов, магистрали разрушены окончательно и ввести их когда-нибудь в эксплуатацию будет невозможно.

"Северные потоки" взорвали - найдены следы взрывчатки

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