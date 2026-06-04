Путин нашел повод и оправдание для новых ударов: в ISW предупредили о тревожном сценарии

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль и чиновники Российской Федерации чаще ищут оправдание для новых ударов по Украине под предлогом возмездия. Эти нарративы все больше усиливаются, впрочем, являются только прикрытием.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В Москве все чаще дерзко и безосновательно обвиняют Украину в якобы ударах по гражданских целях. На днях самопровозглашенный «председатель» так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что якобы был атакован автобус сообщением Москва-Симферополь в оккупированном Енакиево.

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После этого российские чиновники снова угрожали, что их оккупационные войска могут нанести «ответный удар». Аналитики ISW отмечают, что не могут проверить эти заявления из России.

В то же время американские специалисты констатируют, что Москва заявила о якобы атаке в оккупированном Енакиево через день после того, как россияне нанесли очередной разрушительный удар дронами и ракетами по Украине ночью против 2 июня, в результате которого погибли более 20 мирных жителей.

«Кремль начал использовать заявления о якобы атаках ВСУ по гражданскому населению, чтобы оправдать масштабные пакеты ударов против Украины, которые РФ намеревалась нанести независимо от действий Киева, нанеся значительный ущерб гражданской инфраструктуре и приведя к большому количеству жертв среди населения», — говорится в отчете.

Американские аналитики считают, что Россия предоставляет приоритет таким разрушительным ударам частично для того, чтобы умалчивать о своих боевых проблемах, а также вызывающе использует обвинения, чтобы скрыть эти удары под сфабрикованной маскировкой легитимности.

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Усиление атак РФ — что известно

Аналитики ISW считают, что российские удары по Киеву — не месть. Массированная атака по столице, произошедшая в ночь на 2 июня, является частью схемы эскалации российских ударов. Москва пытается воспользоваться нехваткой перехватчиков Patriot, а также отвлечь внимание от собственной неспособности оградить глубокий тыл от ударов дальнего действия Украины.

Заметим, что на днях спикер «фюрера» Дмитрий Песков нагло заявил, что тот обстрел вроде бы знаменует собой «новую парадигму» в военных усилиях России. Мол, Киев «сам решил предать конфликту новое качество». В этом контексте он заявил о якобы ударе ВСУ по Старобельску.

Дата публикации 18:37, 02.06.26 Количество просмотров 41 ТСН в эпицентре удара по Киеву: разрушенная больница едва не взорвалась!

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