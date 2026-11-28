Путин / © Associated Press

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Британский эксперт по безопасности Эдвард Лукас заявил, что Россия, несмотря на значительные потери и медленное продвижение на фронте, продолжает добиваться политических целей на Западе.

Об этом Лукас рассказал в эфире Эспрессо.

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По оценке аналитика, Россия не демонстрирует готовность к мирному урегулированию, а США не проявляют достаточной решительности, чтобы усилить давление на Кремль. В то же время, украинские военные операции, в частности потопление корвета «Меркурий» и удары по Крымскому мосту, создают для российской армии дополнительные трудности.

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Лукас подчеркнул, что Путин ведет одновременно войну против Украины и политическую борьбу с Западом. На фронте российские войска несут значительные потери, продвигаются медленно, а на отдельных направлениях даже теряют позиции. В частности, украинский огневой контроль над путями снабжения осложняет положение российских сил на юго-западе.

«Путин сражается на двух фронтах: ведет военную борьбу против Украины и политическую против Запада. Политическая идет у него лучше военной», — отметил Лукас.

Среди результатов политической стратегии Кремля аналитик назвал раскол между Европой и США, усиление антиукраинских настроений во французском политикуме и популярность партии Альтернатива для Германии. Кроме того, по словам Лукаса, России удалось усугубить отношения между Украиной и Польшей, хотя эти страны должны оставаться союзниками.

В то же время эксперт убежден, что у России нет того могущества, которое ей часто приписывают. Совокупный экономический потенциал европейских стран, в том числе государств Северной Европы, Балтии и Польши, превосходит русский. Если к ним присоединятся Великобритания, Нидерланды, Канада и другие союзники, преимущество Запада станет еще более ощутимым.

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Главной проблемой Лукас назвал не нехватку ресурсов, а отсутствие должной политической координации и воли. Он также обратил внимание на первые признаки более активного противодействия Кремлю внутри России. Речь идет об информационных операциях, дипфейках и давлении на уязвимые для российских властей темы, в частности мобилизацию и перебои в работе инфраструктуры.

Отдельным направлением давления, по мнению аналитика, должен стать Калининград, который считает одной из самых уязвимых точек России.

«Калининград — „ахиллесова пята“ Российской Федерации, и на него нужно давить сильнее», — подчеркнул эксперт.

По словам Лукаса, европейские страны постепенно переходят к более активному противодействию России, однако делают это слишком медленно. За эту задержку Украина уже заплатила очень высокую цену — человеческими жизнями, разрушениями и последствиями войны.

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Ранее сообщалось, что лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алиса Вайдель, которая является известной сторонницей России, выдала порцию кремлевских пропагандистских нарративов о войне в Украине и ее причинах.

Мы ранее информировали, что бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике спецпосланника Трампа Джареда Кушнера, который назвал Владимира Путина «исторической фигурой и гроссмейстером политики».

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