Путин нашел способ поссорить Европу: в Bloomberg раскрыли, о чем спорят лидеры ЕС

Путин / © Associated Press

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Требования России по пересмотру архитектуры безопасности Европы стали причиной разногласий между странами Евросоюза.

Об этом пишет Bloomberg.

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По информации источников агентства, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в частных разговорах высказывалась за то, чтобы по крайней мере начать обсуждение будущей системы безопасности Европы одновременно с переговорами о мире в Украине.

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В то же время Россия, как утверждают собеседники Bloomberg, выдвинула обсуждение этой темы предварительным условием для возобновления переговорного процесса с Украиной при посредничестве США.

Такая позиция Москвы вызвала сопротивление среди ряда европейских государств, в том числе граничащих с Россией. Некоторые страны открыто выступают против подобных консультаций, другие возражают во время закрытых встреч. По мнению критиков, само участие в таких дискуссиях может отвечать интересам Кремля.

Лидеры ЕС подняли этот вопрос во время саммита в Дублине в пятницу, 13 ноября. Главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас предостерегла, что начало переговоров на условиях Москвы может сыграть в пользу России.

«Если мы начнем говорить о том, чего требует Россия по архитектуре безопасности, мы фактически попадем в ловушки, расставляемые Россией», — заявила она перед встречей.

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Один из европейских дипломатов отметил, что тема изменения устройства безопасности континента давно остается одним из ключевых стремлений России. По его словам, Москва понимает, что обсуждение этого вопроса может выявить противоречия между членами Евросоюза.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также обратил внимание на тактику Кремля.

«Обычно именно так Путин и действует», — сказал он.

Как напоминает Bloomberg, Россия долгое время утверждает, что расширение НАТО к востоку после распада Советского Союза якобы создает угрозу ее безопасности. Кремль называет это одной из причин полномасштабного вторжения в Украину.

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По оценке европейского дипломата, когда Москва говорит об изменении архитектуры безопасности Европы, фактически речь идет об ограничении дальнейшего расширения НАТО. Такой подход, по его словам, неприемлем для европейских стран.

В то же время после завершения войны против Украины ситуация с безопасностью на континенте потребует новых решений. Союзникам придется определиться, будет ли у Украины перспектива членства в НАТО, будут ли размещаться на ее территории иностранные войска и какие гарантии безопасности Киеву смогут предоставить европейские государства и США.

Отдельным вопросом будет оставаться будущее присутствие войск НАТО на восточном фланге Альянса, в частности у российских границ, если боевые действия прекратятся.

Однако позиция многих европейских государств состоит в том, что сначала необходимо достичь договоренностей о прекращении огня и мирном соглашении, а уже после этого переходить к обсуждению будущих механизмов безопасности.

Президент Европейского совета Антонио Коста отметил необходимость участия европейцев в таких решениях.

«Будущее европейской безопасности не может обсуждаться и решаться без Европы», — заявил он.

В то же время, часть должностных лиц считает целесообразным уже сейчас продемонстрировать готовность к консультациям, чтобы не потерять заинтересованность США и России в переговорном процессе. Однако они отмечают, что никаких окончательных решений нельзя принимать до заключения мирного соглашения, а какие-либо договоренности должны быть согласованы всеми членами ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что европейские правительства до сих пор скептически относятся к перспективам прорыва после продолжавшихся 10-11 ноября переговоров в Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что Путин не собирается отказываться от территорий на севере Украины, которые Кремль объявляет якобы захваченными.

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