- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин нашел возможность поговорить об Украине с Трампом и Си: WSJ раскрыло его замысел
Путин предлагает использовать потенциальную встречу для обсуждения путей завершения войны России против Украины.
Соединенные Штаты разрабатывают возможность проведения трехсторонней встречи президента Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Путина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае на следующей неделе.
Об этом сообщает Reuters.
Вопросы возможных переговоров обсудили государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И. Их разговор также касался предстоящей поездки Трампа на саммит АТЭС и запланированного визита Си Цзиньпина во Флориду для участия в саммите G20 в декабре.
По информации Государственного департамента США, стороны согласились, что встречи на самом высоком уровне имеют важное значение для продвижения мира и денуклеаризации. Среди возможных форматов упоминалась и трехсторонняя встреча с Россией.
В то же время, китайское государственное агентство Синьхуа охарактеризовало переговоры Рубио и Ван И как «положительные и конструктивные». Однако в сообщении Пекина не упоминалось ни о возможном трехстороннем саммите, ни о денуклеаризации.
Рубио подтвердил журналистам, что американская сторона работает над организацией встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС.
Сам Трамп также выразил ожидание, что сможет встретиться с китайским и российским лидерами в китайском городе Шэньчжэнь. По его словам, среди тем для обсуждения может быть завершение войны с Ираном и вопросы ядерного разоружения.
Издание The Wall Street Journal со своей стороны сообщает, что Путин предлагает использовать потенциальную встречу для обсуждения путей завершения войны России против Украины.
Однако в Пекине пока сдержанно относятся к перспективе трехсторонних переговоров по ядерному разоружению. Еще в октябре Министерство иностранных дел Китая заявило, что ядерный потенциал страны нельзя сравнивать с возможностями США и России. Поэтому требования к Пекину присоединиться к таким переговорам китайская сторона считает несправедливыми и нереалистичными.
Ранее сообщалось, что Вашингтон ожидает от Москвы обновленных предложений по предстоящему соглашению о безопасности в Европе.
Мы ранее информировали, что у НАТО сомневаются, что Москва действительно готова к компромиссам и не пытается снова продвигать требования, выдвигаемые еще в 2022 году.