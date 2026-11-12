Путин нашел возможность поговорить об Украине с Трампом и Си: WSJ раскрыло его замысел

Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты разрабатывают возможность проведения трехсторонней встречи президента Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Путина во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

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Вопросы возможных переговоров обсудили государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И. Их разговор также касался предстоящей поездки Трампа на саммит АТЭС и запланированного визита Си Цзиньпина во Флориду для участия в саммите G20 в декабре.

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По информации Государственного департамента США, стороны согласились, что встречи на самом высоком уровне имеют важное значение для продвижения мира и денуклеаризации. Среди возможных форматов упоминалась и трехсторонняя встреча с Россией.

В то же время, китайское государственное агентство Синьхуа охарактеризовало переговоры Рубио и Ван И как «положительные и конструктивные». Однако в сообщении Пекина не упоминалось ни о возможном трехстороннем саммите, ни о денуклеаризации.

Рубио подтвердил журналистам, что американская сторона работает над организацией встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита АТЭС.

Сам Трамп также выразил ожидание, что сможет встретиться с китайским и российским лидерами в китайском городе Шэньчжэнь. По его словам, среди тем для обсуждения может быть завершение войны с Ираном и вопросы ядерного разоружения.

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Издание The Wall Street Journal со своей стороны сообщает, что Путин предлагает использовать потенциальную встречу для обсуждения путей завершения войны России против Украины.

Однако в Пекине пока сдержанно относятся к перспективе трехсторонних переговоров по ядерному разоружению. Еще в октябре Министерство иностранных дел Китая заявило, что ядерный потенциал страны нельзя сравнивать с возможностями США и России. Поэтому требования к Пекину присоединиться к таким переговорам китайская сторона считает несправедливыми и нереалистичными.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ожидает от Москвы обновленных предложений по предстоящему соглашению о безопасности в Европе.

Мы ранее информировали, что у НАТО сомневаются, что Москва действительно готова к компромиссам и не пытается снова продвигать требования, выдвигаемые еще в 2022 году.

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