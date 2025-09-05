- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3084
- Время на прочтение
- 3 мин
Путин наслаждается одной из лучших недель в карьере: как "фюрер" оказался на коне
Аналитики считают, что президент США до сих пор находится под влиянием удачно манипулирующего Кремля.
Уходящая неделя стала не только лучшей для диктатора Российской Федерации Владимира Путина с начала вторжения его армии в Украину 2022-го, а в целом в его карьере.
Об этом говорится в материале британского издания Sky News.
Отмечается, что Путин возвращается из Пекина с полной поддержкой своего китайского покровителя Си Цзиньпина и северокорейского союзника Ким Чен Ина. Между тем, его враги на Западе находятся в хаосе.
Как Путин обыграл Трампа
"Его последнее вмешательство в вопросе об иностранных войсках в Украине показывает, как мастерски он перехватил дипломатические усилия. Аналитики сейчас сходятся во мнении, что он, кажется, обманул президента Трампа и его команду на Аляске по вопросу гарантий безопасности для Украины", - говорится в статье.
После переговоров представители американской администрации утверждали, что российский лидер пошел на значительные уступки, согласившись на гарантии НАТО в стиле пятой статьи для послевоенной Украины. Впрочем, "фюрер" на самом деле этого не сделал.
На самом деле, Путин возродил идею от переговоров Киева и Москвы в 2022-м, которая дала бы Кремлю право вето на любые такие гарантии и позволила бы блокировать усилия по защите Украины от очередного российского вторжения.
"Неудивительно, что Киев отверг эту идею тогда и продолжает отвергать ее сейчас. Однако Трамп, известный своей нетерпимостью к деталям, похоже, был введен в заблуждение, считая, что предложение достойно рассмотрения", - пишет Sky News.
Аналитики считают, что президент США до сих пор находится под влиянием удачно манипулирующего Кремля. Впрочем, теперь глава РФ сумел изменить ход разговора. Автор статьи отмечает: дискуссия снова касается того, как лиса может помочь отстроить курятник, прежде чем вернуться за новыми цыплятами.
Как Путин оказался на коне
Благодаря президентам Трампа и Си Владимир Путин больше не является глобальным изгоем. Теперь фюрер красуется на мировой арене как на американской, так и теперь и на китайской земле. Политика же Белого дома в отношении Украины остается застрявшей в цикле.
"Продолжать дипломатические усилия, выражать недовольство последними атаками России, дать Путину еще две недели, согласиться снова с ним поговорить. Повторять снова и снова. Возможно, российский лидер имеет над ним какую-то власть", - отмечают в Sky News.
Между тем, война в Украине продолжается, Россия собирает больше поддержки, а ее военные наращивают свои силы. Что важно – Европа, экономическая мощность которого в 12 раз превышает экономическую мощность России, остается не способной заменить американское лидерство.
"Чтобы добавить соли на раны Украины, европейские страны продолжают покупать российские энергоносители на сумму свыше 20 миллиардов евро в год, помогая Москве финансировать свое вторжение. С такими врагами неудивительно, что Путин улыбается", – констатирует британское издание.
Напомним, пребывание российского "фюрера" в Пекине, пылкие встречи с разными мировыми лидерами, в частности Китая и Северной Кореи, стали очень показательными. Что больше – Путин дал дерзкое послание дал Украине и миру. Она в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.
Тем временем 4 сентября во время заседания Коалиции желающих Европа договорилась о защите Украины. 26 стран обязались внести свой вклад в иностранные миротворческие силы, которые оградят от новой агрессии РФ в будущем.
Впрочем, уже 5 сентября Владимир Путин бросил вызов этой инициативе, пригрозив иностранным миротворцам в Украине. Он цинично заявил, что если войска НАТО появятся, то будут законными целями для армии РФ.