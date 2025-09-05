Путин наслаждается одной из лучших недель в карьере: как "фюрер" оказался на коне

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Уходящая неделя стала не только лучшей для диктатора Российской Федерации Владимира Путина с начала вторжения его армии в Украину 2022-го, а в целом в его карьере.

Об этом говорится в материале британского издания Sky News.

Отмечается, что Путин возвращается из Пекина с полной поддержкой своего китайского покровителя Си Цзиньпина и северокорейского союзника Ким Чен Ина. Между тем, его враги на Западе находятся в хаосе.

Реклама

Как Путин обыграл Трампа

"Его последнее вмешательство в вопросе об иностранных войсках в Украине показывает, как мастерски он перехватил дипломатические усилия. Аналитики сейчас сходятся во мнении, что он, кажется, обманул президента Трампа и его команду на Аляске по вопросу гарантий безопасности для Украины", - говорится в статье.

После переговоров представители американской администрации утверждали, что российский лидер пошел на значительные уступки, согласившись на гарантии НАТО в стиле пятой статьи для послевоенной Украины. Впрочем, "фюрер" на самом деле этого не сделал.

На самом деле, Путин возродил идею от переговоров Киева и Москвы в 2022-м, которая дала бы Кремлю право вето на любые такие гарантии и позволила бы блокировать усилия по защите Украины от очередного российского вторжения.

"Неудивительно, что Киев отверг эту идею тогда и продолжает отвергать ее сейчас. Однако Трамп, известный своей нетерпимостью к деталям, похоже, был введен в заблуждение, считая, что предложение достойно рассмотрения", - пишет Sky News.

Реклама

Аналитики считают, что президент США до сих пор находится под влиянием удачно манипулирующего Кремля. Впрочем, теперь глава РФ сумел изменить ход разговора. Автор статьи отмечает: дискуссия снова касается того, как лиса может помочь отстроить курятник, прежде чем вернуться за новыми цыплятами.

Как Путин оказался на коне

Благодаря президентам Трампа и Си Владимир Путин больше не является глобальным изгоем. Теперь фюрер красуется на мировой арене как на американской, так и теперь и на китайской земле. Политика же Белого дома в отношении Украины остается застрявшей в цикле.

"Продолжать дипломатические усилия, выражать недовольство последними атаками России, дать Путину еще две недели, согласиться снова с ним поговорить. Повторять снова и снова. Возможно, российский лидер имеет над ним какую-то власть", - отмечают в Sky News.

Между тем, война в Украине продолжается, Россия собирает больше поддержки, а ее военные наращивают свои силы. Что важно – Европа, экономическая мощность которого в 12 раз превышает экономическую мощность России, остается не способной заменить американское лидерство.

Реклама

"Чтобы добавить соли на раны Украины, европейские страны продолжают покупать российские энергоносители на сумму свыше 20 миллиардов евро в год, помогая Москве финансировать свое вторжение. С такими врагами неудивительно, что Путин улыбается", – констатирует британское издание.

Напомним, пребывание российского "фюрера" в Пекине, пылкие встречи с разными мировыми лидерами, в частности Китая и Северной Кореи, стали очень показательными. Что больше – Путин дал дерзкое послание дал Украине и миру. Она в том, что Россия может продолжать войну так долго, как нужно, пока не получит то, чего хочет.

Тем временем 4 сентября во время заседания Коалиции желающих Европа договорилась о защите Украины. 26 стран обязались внести свой вклад в иностранные миротворческие силы, которые оградят от новой агрессии РФ в будущем.

Впрочем, уже 5 сентября Владимир Путин бросил вызов этой инициативе, пригрозив иностранным миротворцам в Украине. Он цинично заявил, что если войска НАТО появятся, то будут законными целями для армии РФ.

Реклама