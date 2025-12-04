Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Диктатор РФ Владимир Путин не желает мирного соглашения. Российский "фюрер" наслаждается тем, что его просят заключить. И чем дольше длится этот процесс, тем лучше результат, вероятно, даст Москве.

О том, почему Путину не нужен реальный мир, говорится в материале CNN .

Издание отмечает, что надежда Кремля на скорую победу 2022-го превратилась в войну в истощение, которое длится почти четыре года. Во многих отношениях продолжение войны – это лучший шанс Путина на продолжение своего правления. Диктатор РФ - прагматик, “приспособляющийся к каждой новой возможности или неудаче”.

Реклама

После встречи с представителями президента США Дональда Трампа в Кремле заявили, что некоторые элементы предложенного мирного соглашения были приемлемыми, но некоторые - совсем нет, а потому подверглись сокрушительной критике.

"Казалось возможным, что Зеленский тайно обдумывал идею обмена территориями до встречи в Кремле, смягчая "красную линию" войны. Однако точные уступки со стороны Киева держались в строжайшей тайне. Вероятно, для того, чтобы не загнать Зеленского в новую отправку. не прибавлял к соглашению спецпосланник Стив Виткофф, Путин отправил его обратно.

CNN отмечает, что в целом такова динамика следующих месяцев, а потому нетрудно понять действия России. Издание пишет, что Путин "медленно побеждает в военном плане, видит Украину слабой из-за проблем с человеческими ресурсами и финансированием, а также в плену внутреннего политического кризиса".

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский "имеет трудности дома". В частности, речь идет об отключении электроэнергии, территориальных потерях на фронте, давлении на Киев и других дипломатических моментах.

Реклама

"Трамп больше всего стремится к миру. В последние месяцы он показал, что давление на союзников по поводу уступок - рефлекторный шаг. Это логично, если вы магнат недвижимости, который давит на своих субподрядчиков, чтобы улучшить условия для потенциального покупателя. Но Путин не хочет покупать отель. Трамп скорее пытается убедить вооруженное помещение, чтобы он оказался под снова Это не та сделка, к которой Трамп привык”, - говорится в материале CNN.

Однако важно то, что борьба и медленная победа – это источник вдохновения для Путина, который видит впереди "еще больше и того, и другого".

"Прогресс Москвы на передовой может быть болезненным, жестоко медленным и будет достигаться он огромной ценой. Однако в целом эта ситуация постепенно превращается в одну из геополитических бредов Путина, что, вероятно, делает реальный и длительный мир недостижимым", - заключает CNN.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, формулировка о том, что Путин отклонил мирный план США , неправильная. По его словам, что-то в этом документе "было принято, а что-то как непринято".

Реклама

Сам диктатор рассказал, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Путин говорит, что эти предложения "так или иначе" были основаны на договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.