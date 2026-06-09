Владимир Путин. / © Associated Press

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Из-за опасений покушения «фюрер» России Владимир Путин приказал своим двум старшим дочерям, 41-летней Марии Воронцовой и 39-летней Екатерине Тихоновой, и внукам переехать в тщательно охраняемый лесной дворцовый комплекс «Валдай».

Об этом говорится в материале таблоида Daily Express.

Согласно расследованию We Can Explain, в усиленно охраняемом имении, расположенном в более чем 400 км северо-западнее Москвы, проживают партнерша Путина, 43-летняя Алина Кабаева, и их двое маленьких сыновей, 11-летний Иван и 6-летний Владимир.

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Отмечает, что безопасность на полуострове, расположенном между двумя озерами и окруженном густым лесом, была усилена из-за угрозы беспилотников, долетающих все дальше вглубь территории РФ. В настоящее время комплекс защищен 27 башнями ПВО, расположенными в двойных оборонительных кольцах. Это гораздо больше, чем два года назад. Кроме того, на территории имения также есть подземный бункер.

Кроме улучшения физической безопасности, Financial Times сообщает, что российские чиновники недавно провели аудит и временно отключили сеть камер наблюдения Кремля из-за опасений кибершпионажа.

По данным издания, усиление мер безопасности произошло после сообщений о том, что разведка США и Израиля использовала сломанные каналы безопасности для отслеживания и ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в феврале 2026 года. Отмечается, что российская система была восстановлена в интернет только после тщательной герметизации и проверки техническими экспертами.

«Примечательно, что на семейном собрании отсутствуют слухи о третьей дочери Путине, 23-летней Луизе Розовой, преимущественно проживающей в Париже. Она является дочерью 51-летней Светланы Кривиногих, эксуборщицы, которая впоследствии стала богатой банковской руководительницей. Между тем, старшие дочери Путина продолжают занимать ведущие посты в России», — пишет издание Daily Express.

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Заметим, что Мария Воронцова — эндокринолог, занимающаяся исследованиями долголетия, а Екатерина Тихонова — куратором основных государственных инициатив в сфере науки и технологий. Обе дети бывшей первой леди России Людмилы Путиной, с которой «фюрер» расстался в 2014-м.

Путин боится покушения — что известно

В Новгородской области РФ на трассе недалеко от официальной резиденции Владимира Путина на Валдае установили противодроновые сетки. Заметим, что примерно в 9 км по прямой от этого места расположена официальная резиденция «фюрера».

Кроме того, Кремль боится ШИ-слежки после событий в Иране, когда произошла ликвидация аятоллы Али Хаменеи прямо в его резиденции Тегеране. Систему, отдельную от почти 300 тысяч камер в Москве, снова включили только после того, как инженеры тщательно проверили ее.

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