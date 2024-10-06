Путин настраивал Трампа против Украины: NYT обнародовало интересные детали первой встречи политиков

"Фюрер" заявил, что его страна якобы имеет полное право на влияние в Украине.

В 2017 году в рамках саммита G20, проходившего в немецком Гамбурге, состоялась первая встреча тогдашнего президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. В частности, они обсудили роль Украины в международных отношениях.

Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Путин пытался убедить Трампа в негативных аспектах Украины, назвав ее коррумпированной и сфабрикованной страной. Глава Кремля цинично заявил, что Москва имеет полное право на влияние в Украине. Особо, заметил "фюрер" в связи с ее историческим прошлым и военными действиями на востоке страны.

В ответ на обсуждение возможной помощи Украине со стороны США Трамп предложил Путину оценить возможность поставки американского оружия в Украину. На данное предложение российский диктатор ответил отрицательно. Мол, "это будет ошибкой".

"Хотя Трамп прибыл на встречу, имея ястребиные позиции, подготовленные его советниками, он не смог дать решительный отпор аргументам Путина. Эта встреча стала важным моментом для понимания будущей внешнеполитической позиции Трампа по отношению к Украине, которая оказалась неоднозначной и часто подвергалась критике", — пишут авторы. материала.

Также отмечается, что политическое отношение Трампа к Украине стало ключевым вопросом его президентства. И это отношение особенно проявилось при его повторных встречах с Путиным, а также привело к дальнейшим спорам. В частности, с расследованием по импичменту, связанным с его разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским еще в 2019-м.

NYT отмечает: настоящие события, продолжающиеся в предвыборной кампании 2024-го, снова акцентируют внимание на отношении Дональда Трампа к Украине и его внешнеполитических взглядах.

Напомним, ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон назвал имя политика, при президентстве которого Путин не напал бы на Украину. Речь идет о Дональде Трампе.

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