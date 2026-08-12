Путин натянул форму и пригрозил ударами, "где будет считать нужным": детали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин вырядился в форму и прибыл в Южно-Сахалинск, где принял участие в финальной стадии учений Тихоокеанского флота. Впрочем, не обошлось без порции громких угроз.

Что известно о поездке «фюрера» и его заявлениях, читайте в материале ТСН.ua.

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На Сахалине диктатор поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Для выхода на публику Путин выбрал специальную офисную форму верховного главнокомандующего вооруженными силами страны-агрессора — унифицированную повседневную одежду высшего военного руководства страны-агрессора.

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Выступая во время учений, хозяин Кремля бросил порцию угроз в адрес всех неугодных и тех, кто якобы угрожает безопасности агрессора России. В частности, «фюрер» заявил не только о якобы планах Запада по захвату российских торговых судов, но и о продаже «награбленного имущества».

Путин традиционно не обошелся без угроз. Мол, такие действия западных стран Москва будет расценивать как «пиратство и разбой». Более того, по его словам, в случае реализации таких планов РФ «будет вынуждена» отвечать «зеркально».

В то же время, диктатор пригрозил, что Россия может действовать не только в тех акваториях, где якобы могут атаковать российские суда, а даже там, где «сами считаем нужным и целесообразным». В частности, в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Напомним, КНДР 12 августа произвела запуск баллистической ракеты в сторону Восточного моря на фоне подготовки к совместным военным учениям США и Южной Кореи. Эксперты считают, что последнее испытание может являться проверкой усовершенствованной ракеты, которую Северная Корея потенциально готовит для экспорта в РФ.

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