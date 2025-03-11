"Путин, наверное, уже не улыбается": что заставит Кремль сесть за стол переговоров — The Telegraph

Глава Кремля Владимир Путин будет вынужден сесть за стол переговоров из-за угрозы того, что США полностью вооружат Украину.

Об этом говорится в материале The Telegraph 11 марта.

"Информация о том, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня в обмен на возобновление поставок оружия и снятие паузы с передачи разведывательных данных, теперь точно опрокинуло мяч на сторону России", — говорится в материале.

Как отмечает автор, США таким образом призвали Кремль согласиться на прекращение огня, или они "вооружат украинцев полностью".

"Я сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас широко улыбается", — пишет автор Тим Коллинз.

Напомним, США немедленно отменяют паузу в помощи безопасности Украины. Об этом говорилось в совместном заявлении после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Тем временем в РФ уже прокомментировали возможные контакты с США.

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