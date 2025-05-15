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Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле: детали Bloomberg
Состав российской команды, вероятно, значительно не оправдает ожиданий Украины, считают в издании.
Президент-диктатор России Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, представляющих его правительство на переговорах Турции 15 мая. Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Группа переговорщиков была назначена указом, опубликованным поздно вечером 14 мая в Москве.
Возглавит делегацию помощник «фюрера» Владимир Мединский. В составе также:
заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;
заместитель министра обороны Александр Фомин;
Игорь Костюков, глава военной разведки.
Группа из четырех других чиновников была названа «экспертами».
Заметим, что Мединский возглавлял российских переговорщиков на встречах в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Эти переговоры сорвались на фоне взаимных обвинений по проекту протокола российских требований.
«Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожиданий Украины. Особенно после того, как Путин в своем заявлении предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Президент Владимир Зеленский заявил, что будет присутствовать на встрече и хочет поговорить непосредственно с российским лидером», — пишет Bloomberg.
Отмечается, что отсутствие диктатора Путина «сделало бы любой саммит бессмысленным». В частности, учитывая тот факт, что чиновники более низкого уровня уже встречались в Саудовской Аравии в марте, но не добились никаких результатов.
Переговоры в Стамбуле
Поздно вечером стало известно, что российский фюрер Владимир Путин утвердил состав команды переговорщиков. Вместо себя кремлевский диктатор направит в Турцию своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.
Издание Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп все же не летит в Турцию на переговоры.
Между тем, Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что украинский президент Владимир Зеленский идет в Турцию. Заметим, что ранее в ОП отмечали: Зеленский посетит Стамбул вне зависимости от того, появится ли там Путин.