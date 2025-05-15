Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле: детали Bloomberg

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор России Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, представляющих его правительство на переговорах Турции 15 мая. Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Группа переговорщиков была назначена указом, опубликованным поздно вечером 14 мая в Москве.

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Возглавит делегацию помощник «фюрера» Владимир Мединский. В составе также:

заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;

заместитель министра обороны Александр Фомин;

Игорь Костюков, глава военной разведки.

Группа из четырех других чиновников была названа «экспертами».

Заметим, что Мединский возглавлял российских переговорщиков на встречах в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Эти переговоры сорвались на фоне взаимных обвинений по проекту протокола российских требований.

«Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожиданий Украины. Особенно после того, как Путин в своем заявлении предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Президент Владимир Зеленский заявил, что будет присутствовать на встрече и хочет поговорить непосредственно с российским лидером», — пишет Bloomberg.

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Отмечается, что отсутствие диктатора Путина «сделало бы любой саммит бессмысленным». В частности, учитывая тот факт, что чиновники более низкого уровня уже встречались в Саудовской Аравии в марте, но не добились никаких результатов.

Переговоры в Стамбуле

Поздно вечером стало известно, что российский фюрер Владимир Путин утвердил состав команды переговорщиков. Вместо себя кремлевский диктатор направит в Турцию своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.

Издание Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп все же не летит в Турцию на переговоры.

Между тем, Reuters со ссылкой на собственные источники заявило, что украинский президент Владимир Зеленский идет в Турцию. Заметим, что ранее в ОП отмечали: Зеленский посетит Стамбул вне зависимости от того, появится ли там Путин.

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Дата публикации 22:49, 14.05.25 Количество просмотров 225 ТСН главное за 14 мая. Кто прилетит в Стамбул и состоятся ли прямые переговоры?