Путин назначил своего экс-охранника Дюмина на высокий государственный пост

Отметим, что за свою роль в российском вторжении в Украину Дюмин находится под международными санкциями.

Президент России Владимир Путин назначил своего бывшего личного охранника Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили в Кремле 29 мая, Путин назначил 51-летнего Дюмина секретарем Госсовета. Этот орган ответственен за разработку "стратегических целей и задач внутренней и внешней политики". Он объединяет представителей Кремля и власти с депутатами и руководителями регионов.

Издание напомнило, что Дюмин с должности губернатора Тульской области был переведен на работу в Кремль в качестве помощника президента России. Это произошло в результате кадровых изменений, которые Путин провел в мае после своей инаугурации.

Дюмин служил в личной охране Путина с 1999 года, поднявшись к одному из ближайших охранников российского диктатора. Как-то Дюмин рассказывал, что защищал президента от медведя. Он также входит в ближайший круг чиновников, играющих с Путиным в хоккей.

Кроме того, Дюмин занимал должность заместителя начальника отдела спецопераций ГРУ России, сыгравшего важную роль в оккупации Крыма в 2014 году. За свою роль в российском вторжении в Украину чиновник находится под международными санкциями.

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Отмечается, что Госсовет играл в основном церемониальную роль, пока Путин не укрепил свою власть, сменив в 2020 году конституцию, чтобы пойти еще на два президентских срока и оставаться в должности потенциально до 2036 года.

Повышение Дюмина произошло после решения Путина уволить с должности министра обороны, давнего союзника Сергея Шойгу. Последнего назначили секретарем Совета безопасности РФ, а министром обороны стал экс-первый вице-премьер, экономист Андрей Белоусов.

К слову, когда еще после мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года в России заговорили об увольнении Шойгу, то взамен ему рассматривался именно Дюмин. Якобы именно он договорился с Пригожиным приостановить марш на Москву.

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