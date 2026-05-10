Путин назвал человека, которого хотел бы видеть посредником в переговорах с ЕС

Правительство Германии отвергло предложение главы Кремля Владимира Путина о привлечении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Европой. Офис бывшего главы правительства ФРГ пока не комментирует инициативу.

Об этом пишет Bild со ссылкой на dpa.

Отмечается, что предложение Путина Берлин расценивает как «притворное». В немецких правительственных кругах заявили, что подобные высказывания из Москвы звучали и раньше, а предложенный вариант «не заслуживает доверия».

Напомним, Путин поделился со своими пропагандистами фантазиями о переговорщике с Россией от Евросоюза, который бы его устроил. Диктатор добавил, что его устроила бы на роль переговорщика от имени ЕС кандидатура бывшего канцлера Германии Гергарда Шредера.

Кто такой Шредер

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Он уже много лет подвергается жесткой критике из-за своих тесных личных и экономических связей с Россией.

После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве спустя несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

