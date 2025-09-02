Путин назвал "единственную цель" войны России в Украине

Владимир Путин. / © Getty Images

Агрессорка Россия якобы никогда не имела и не будет желать на кого-либо нападать. Мол, "единственная цель" Кремля в Украине – защита собственных интересов.

Об этом цинично заявил российский "фюрер" Владимир Путин во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Китае.

"Фюрер" нагло заявил, мол, Москва "вынуждена была защищать свои интересы". Однако диктатор не сказал, какие именно. Кроме того, говорит Путин, он защищает "людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями".

"Вот в чем суть конфликта в Украине, вот откуда он взялся. И это вовсе не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме защиты собственных интересов", - подчеркнул хозяин Кремля.

Не обошлось со стороны Путина и без нападок на Евросоюз. Он обвинил страны ЕС в провокации и некомпетентности и истерии из-за нападения на Украину, которого, цинично добавил фюрер, якобы не было.

Напомним, Путин также сделал заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС. По его словам, Москва якобы не возражала против членства страны ЕС, потому что он "не является военно-политическим блоком". В то же время членство в НАТО диктатор РФ назвал "военным освоением Украины", которое, традиционно подчеркнул он, угрожает РФ.

Кроме того, хозяин Кремля рассказал, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом на Аляске безопасность Украины после войны. Якобы, говорит диктатор, консенсус по этому вопросу найти можно.

