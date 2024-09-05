Путин назвал "главную основу" для переговоров с Украиной

Хозяин Кремля заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной по поводу войны. Однако РФ готова разговаривать не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Об этом российский диктатор заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября.

"Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого. Но – не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле (весной 2022 года – ред.)", – сказал Путин.

Напомним, в июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Стамбуле в марте 2022 года были неудачными из-за того, что Путин может говорить только на языке ультиматумов.

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