Путин назвал идею репарационного кредита ЕС "грабежом" и предупредил о последствиях

Владимир Путин. / © Associated Press

Российский «фюрер» Владимир Путин назвал идею репарационного кредита ЕС для Украины «грабежом» и предупредил о последствиях.

Об этом диктатор-президент РФ заявил во время ежегодных «Итогов года».

Диктатор дерзко выразился, что идея использования замороженных активов страны-агрессора — это даже не «кража», а «грабеж». По его словам, якобы европейские лидеры не смогли прийти к согласию, опасаясь, что «последствия могут быть очень суровыми для грабителей».

«Конфискация активов РФ в Европе приведет к подрыву доверия к Еврозоне, ведь «стоит только начать», — нагло заявил Путин.

По его словам, если эти активы будут изъяты, то Москва будет защищаться «в судах, в юрисдикциях, независимо от политических решений». Кроме того, он пригрозил, мол, Европе «рано или поздно» придется отдавать то, что она «украдет» из активов РФ.

Отметим, что директор Российского фонда прямых инвестиций и переговорщик «фюрера» Кирилл Дмитриев также отреагировал на решение ЕС о 90 млрд евро помощи Украине. В частности, он назвал лидеров ЕС «разжигателями войны».

Напомним, в ночь на 19 декабря ЕС после длительных переговоров заключил соглашение для Украины по ссуде 90 млрд евро. Впрочем, лидеры стран не смогли договориться о желаемом для многих варианте обеспечения этого займа за счет замороженных активов России.

В частности, Бельгия выступала против. После принятия решения бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что это мощный политический сигнал и инвестиция в безопасность Европы. По его словам, речь идет не о благотворительности, а о стратегической инвестиции в собственную безопасность.