Путин назвал истинную цель наступления на Харьковщине

РФ вроде бы хоть создать санитарную зону.

Диктатор-президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что якобы подлинная цель наступления его армии в Харьковской области связана с созданием так называемой санитарной зоны.

Об этом глава Кремля заявил во время визита в китайский город Харбин.

"Фюрер" цинично заявил, что вина властей Украины в наступательной операции российских оккупационных войск в Харьковской области. Мол, причина якобы в атаках на Белгород и приграничные территории РФ.

"Я говорил на публику: если это продлится, мы будем требовать создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", — высказался диктатор.

Также, по его словам, армия захватчиков на Харьковском направлении "ежедневно двигается строго по плану и добивается успехов".

Напомним, Владимир Путин сделал заявление о наступлении России на Харьков. По его словам, будто сейчас планов захвата города нет.

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