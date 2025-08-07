ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
686
Время на прочтение
1 мин

Путин назвал место, где хотел бы встретиться с Трампом

Как заявил Путин, заинтересованность в «саммите Россия-США» проявлена с двух сторон.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Путин назвал место, где хотел бы встретиться с Трампом

Глава Кремля Владимир Путин / © Getty Images

Объединенные Арабские Эмираты — страна, которую глава Кремля Владимир Путин считает одной из «подходящих» для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают пропагандистские агентства и СМИ РФ.

«Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом», — говорится в сообщении.

Также Путин сообщил, что у России якобы есть «многие друзья», которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Более того, кремлевский глава назвал вероятную встречу с Трампом «саммитом» и заявил, что заинтересованность в переговорах проявляют как США, так и РФ.

«Заинтересованность в саммите Россия-США выражена с обеих сторон», — заявил Путин.

Напомним, о шансах на встречу между Трампом и Путиным говорят в белом доме.

Чиновник Белого дома заявил, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным уже в августе.

Также и в Вашингтоне заявили, что встречу главы Кремля и президента США предлагает именно Москва.

А в Кремле тем временем говорят, что якобы место встречи Трампа с Путиным уже согласовано, а переговоры состоятся «в ближайшие дни».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie