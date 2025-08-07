- Дата публикации
Путин назвал место, где хотел бы встретиться с Трампом
Как заявил Путин, заинтересованность в «саммите Россия-США» проявлена с двух сторон.
Объединенные Арабские Эмираты — страна, которую глава Кремля Владимир Путин считает одной из «подходящих» для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщают пропагандистские агентства и СМИ РФ.
«Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом», — говорится в сообщении.
Также Путин сообщил, что у России якобы есть «многие друзья», которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.
Более того, кремлевский глава назвал вероятную встречу с Трампом «саммитом» и заявил, что заинтересованность в переговорах проявляют как США, так и РФ.
«Заинтересованность в саммите Россия-США выражена с обеих сторон», — заявил Путин.
Напомним, о шансах на встречу между Трампом и Путиным говорят в белом доме.
Чиновник Белого дома заявил, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным уже в августе.
Также и в Вашингтоне заявили, что встречу главы Кремля и президента США предлагает именно Москва.
А в Кремле тем временем говорят, что якобы место встречи Трампа с Путиным уже согласовано, а переговоры состоятся «в ближайшие дни».