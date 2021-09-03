Путин назвал отношения с Украиной "ненормальными и неестественными": считает, что вины России в этом нет

Путин назвал отношения с Украиной "ненормальными и неестественными": считает, что вины России в этом нет

Глава Кремля ожидает, что "нормализовать" отношения с ним имеет якобы украинская сторона.

Президент России Владимир Путин считает нынешние отношения с Украиной "ненормальными и неестественными" и все еще лелеет надежду, что они "нормализуются".

Об этом он сказал во время участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в пятницу.

"Я считаю, та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно — а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше — мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", — заявил Путин.

Президент РФ также добавил, что надеется на приезд президента Украины на Восточный экономический форум в России если он "выстроит курс на нормализацию отношений". По его словам, это должно произойти "однажды".

"Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", — отметил Путин и добавил, что на практике все якобы происходит наоборот.

Путин — об Украине: Я считаю, что и ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно — а лучше если рано, и чем раньше, тем лучше — мы в полноформатный масштабе Восстановим наши отношения с Украиной. pic.twitter.com/lmm5Mhsohi — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) September 3, 2021

Напомним, в Российской Федерации заявили, что Украина и Соединенные Штаты собираются построить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

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