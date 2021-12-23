Путин назвал Революцию Достоинства в Украине "кровавым госпереворотом"

Путин также вступился за президента-беглеца Януковича.

Президент России Владимир Путин назвал Революцию Достоинства в Украине в 2014 году якобы "госпереворотом".

Об этом он сказал на пресс-конференции 23 декабря.

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По его словам, обострение между Украиной и Россией началось в 2014 году. К этому времени, как сказал Путин, Россия мол смирилась с тем, что "часть исторической территории" оказалась "за пределами РФ, в частности в Украине". Как он добавил, страны сотрудничали, хотя и имели разногласия во взглядах и спорах.

"Да, спорили из-за газа, были конфликты, но в конце концов обо всем договорились. Работали же и готовы были дальше работать. И никакие действия насчет Крыма нам в голову даже не приходили", — высказался Путин.

Далее глава Кремля начал размышлять о событиях, предшествовавших незаконной оккупации украинского Крыма, назвав Революцию Достоинства "кровавым госпереворотом". Путин начал оправдывать президента-беглеца Виктора Януковича, говоря, что тот "согласился со всем и был готов покинуть власть".

"Но что произошло в 2014-м году? Госпереворот кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда президент Янукович - он же со всем согласился. Три министра иностранных дел - Польши, ФРГ и Франции - дали гарантии мирного развития ситуации и мирного процесса. Я разговаривал тогда с президентом США по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день-два - госпереворот...", — сказал Владимир Путин.

Далее, Путин обвинил Революцию Достоинства в оккупации украинского Крыма Россией. По его словам, РФ мол "поставили в ситуацию, когда поступить иначе было нельзя" и Москва взяла "под крыло" жителей полуострова.

К слову, глава страны-агрессора не в первый раз называет события на Майдане "госпереворотом".

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