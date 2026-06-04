Путин назвал, с кем в Украине хочет подписывать мирный договор

Очередные манипуляции Кремля: Путин назвал новое условие для подписания документов с Киевом / © Associated Press

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Российский диктатор Путин, который сам находится у власти уже почти 27 лет, снова обвинил Владимира Зеленского в якобы нелегитимности.

Об этом диктатор заявил во время встречи с руководителями международных информагентств.

«Что касается, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины — это вопрос к юристам. Конечно, если мы дойдем до подписания каких-то документов — я думаю, это не каприз наш — любая страна должна подписывать документы такого рода с лицами, легитимными с точки зрения Конституции страны-партнера, в этом случае Украины», — цинично сказал военный преступник.

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По мнению Путина, соглашение с Украиной стало бы «документом исторического значения».

Диктатор, который уже забыл счет своим «президентским срокам», напомнил, что пятилетний срок пребывания Зеленского у власти завершился в мае 2024 года.

«Это будут выборы (в Украине — Ред.), или нет. Это имеет значение. Сейчас никто об этом не говорит. Если будут, то когда», — сказал диктатор.

Путин считает, что найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией, можно «было бы желание».

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Он предположил, что соглашение с украинской стороны могут подписывать разные люди, в частности, глава Верховной Рады или сам Зеленский, это зависит от документов.

Заметим, что согласно законодательству, во время действия военного положения проведение любых выборов невозможно, поэтому Владимир Зеленский остается легитимным главой государства.

Напомним, Путин неожиданно заявил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы.

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