Путин назвал страной восходящего солнца Россию, а не Японию: видео

Президент РФ также считает, что Россия берет свое начало от "человека, на какой территории он не проживал бы".

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что страной восходящего солнца целесообразнее называть Россию, а не Японию.

Об этом он сказал во время встречи с участниками экологического форума на Камчатке, передают росСМИ.

"Наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, мы должны сказать о Камчатке… Вообще наших соседей японцев и Японию называют страной восходящего солнца. Но восточнее Японии находится как раз Камчатка или Сахалин. Еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее новой Зеландии находится Чукотка. А там всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле восходящая страна солнца — это Россия", — заявил Путин.

Напомним, ранее Путин назвал новую "цель" войны в Украине.

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