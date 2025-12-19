Путин назвал своего "надежного друга" и союзника: что это за политик

Владимир Путин / © Associated Press

«Фюрер» Российской Федерации Владимир Путин назвал лидера Китая Си Цзиньпин «надежным другом» и союзником страны-агрессорки.

Об этом он сказал во время своей «Прямой линии».

«Я оцениваю главу Си Цзиньпина как моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений», — подчеркнул диктатор.

По его словам, между Москвой и Пекином отношения проходят последовательно, а совместная работа продолжается «по важнейшим направлениям». Путин сообщил, что оборот между РФ и КНР составляет 240-250 млрд долларов. По его словам, это меньше, чем со странами ЕС, но в «страновом измерении сотрудничества между РФ и Китаем Россия находится на первом месте».

Также Путин похвастался, что Москва и Пекин сотрудничают во многих отраслях, в том числе и военной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Китай усиливает военное сотрудничество с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Он говорит, что разведки Украины и партнеров фиксируют усиление влияния Пекина на российские ресурсы и экономику.

По данным ГУР, сейчас украинская разведка не располагает данными о том, что Китай поставляет в Российскую Федерацию не только компоненты к оружию, но и само вооружение. В ведомстве говорят, что КНР занимает очень четкую позицию относительно того, что нет желания поставлять России именно готовые виды вооружения.