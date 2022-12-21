Путин назвал украинский народ "братским" и заявил о совместной трагедии

Диктатор цинично заявил, что "нас не в чем упрекнуть".

Президент России Владимир Путин, отдающий приказы об ударах по мирным жителям Украины, заявил, что до сих пор считает украинский народ "братским".

Об этом он сказал сегодня на заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря.

"Нас не в чем упрекнуть. Мы всегда считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", – в очередной раз повторил свой пропагандистский тезис российский диктатор.

Он также лицемерно назвал "общей трагедией" "то, что сейчас происходит".

"Наша общая трагедия. Но она не является следствием нашей политики. Она является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились – к дезинтеграции русского мира. В известной степени, они добились успеха", – заявил Путин.

Заметим, глава Кремля делает фальшивые заявления о "братском украинском народе", когда его армия атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе, убивая гражданских и разрушая инфраструктуру. В частности, когда Путин делал свое сегодняшнее заявление, оккупанты обстреляли Очаков, ранив там мать с ребенком.

А 19 декабря РФ устроили самую массированную атаку дронами-камикадзе на энергетическую инфраструктуру Украины, запустив 34 беспилотника и оставив без света 2 млн человек.

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