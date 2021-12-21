Путин назвал Украину "территорией у порога России" и заявил, что "США делают то, что хотят"

Путин обвинил США в том, что они "что-то делают или планируют делать в Украине".
Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что "Украина — это территория у порога России и что Кремлю якобы больше некуда отступать".
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Путин заявил, что якобы "США что хотят, то и делают, но Украина – это государство у порога РФ и стране-агрессору некуда отступать".
"Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это ведь не в тысяче километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", — сказал президент страны-агрессора Путин.
Напомним:
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Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
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Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".
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Также в РФ заявили, что они не допустят размещение инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.
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