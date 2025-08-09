Путин выдвинул условия для мира с Украиной / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин выдвинул ряд условий для подписания мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal.

Согласно информации издания:

на первом этапе Украина должна вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен;

на втором этапе Путин и президент США Дональд Трамп должны согласовать окончательный мирный план с участием президента Украины Владимира Зеленского;

Луганская область и Крым остаются под контролем России;

По выходу России из Запорожской и Херсонской областей ясности нет.

Источники WSJ утверждают, что Украина «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.

По данным издания, Дональд Трамп считает условия Путина привлекательными.

При этом в материале WSJ не упоминается о присутствии российских войск в Сумской области и оккупации значительной части Харьковской области.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.