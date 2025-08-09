ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1075
Время на прочтение
1 мин

Путин назвал условия для мира с Украиной — WSJ

Мирное соглашение — в РФ выдвинули свои требования

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Путин выдвинул условия для мира с Украиной

Путин выдвинул условия для мира с Украиной / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин выдвинул ряд условий для подписания мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal.

Согласно информации издания:

  • на первом этапе Украина должна вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен;

  • на втором этапе Путин и президент США Дональд Трамп должны согласовать окончательный мирный план с участием президента Украины Владимира Зеленского;

  • Луганская область и Крым остаются под контролем России;

По выходу России из Запорожской и Херсонской областей ясности нет.

Источники WSJ утверждают, что Украина «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.

По данным издания, Дональд Трамп считает условия Путина привлекательными.

При этом в материале WSJ не упоминается о присутствии российских войск в Сумской области и оккупации значительной части Харьковской области.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie