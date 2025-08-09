- Дата публикации
Путин назвал условия для мира с Украиной — WSJ
Мирное соглашение — в РФ выдвинули свои требования
Российский диктатор Путин выдвинул ряд условий для подписания мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщили источники издания The Wall Street Journal.
Согласно информации издания:
на первом этапе Украина должна вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен;
на втором этапе Путин и президент США Дональд Трамп должны согласовать окончательный мирный план с участием президента Украины Владимира Зеленского;
Луганская область и Крым остаются под контролем России;
По выходу России из Запорожской и Херсонской областей ясности нет.
Источники WSJ утверждают, что Украина «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.
По данным издания, Дональд Трамп считает условия Путина привлекательными.
При этом в материале WSJ не упоминается о присутствии российских войск в Сумской области и оккупации значительной части Харьковской области.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.