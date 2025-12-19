Путин назвал условия, при которых со стороны России не будет новых "спецопераций"

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых «спецопераций», а также сделал заявление относительно нападения на Европу.

Об этом российский диктатор высказался во время «Прямой линии» 19 декабря.

Обращаясь к Западу, Путин указал, что никаких новых «спецопераций» не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут «надувать».

Он также назвал чушью утверждение о том, что Россия может напасть на Европу.

По словам хозяина Кремля, все только выиграют, если Европа и Россия будут сотрудничать. Он отметил, что РФ готова работать с Европой, Великобританией и США, «но на равных».

Напомним, Путин заявил о готовности завершить войну против Украины только на своих ультимативных условиях июня 2024 года, предусматривающих оккупацию четырех областей. Он пожаловался на нежелание Киева обсуждать «территориальный вопрос», хотя в то же время признал наличие определенных «сигналов» о готовности к диалогу. Диктатор в очередной раз переложил ответственность за продолжение боевых действий на Украину и потребовал устранения вымышленных Кремлем «первопричин кризиса».