Путин назвал войну "генетической чертой" россиян: какая миссия этого заявления

Президент России Владимир Путин в военном госпитале / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян якобы «в генах» заложена способность воевать. Это свидетельствует о том, что культ войны стал частью современной российской идентичности. Такой подход превращает насилие в норму.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации.

Во время посещения военного госпиталя в Москве Путин во время общения с одним из участников войны против Украины, который вспомнил своего деда — ветерана Второй мировой, заявил, что у россиян якобы «в генах» заложена способность воевать.

Реклама

В ЦПД отметили, что такие слова диктатора лишь подчеркивают, что в современной России культ войны стал частью национальной идентичности. Кремль последовательно навязывает гражданам идею, что участие в войнах — естественная черта «настоящего россиянина».

«Через мифологизацию „великой победы“ и образ „дедов, которые воевали“, формируется убеждение, что новые агрессивные войны — лишь продолжение «исторической миссии». Такой подход превращает насилие в норму, а военные преступления — в проявление «патриотизма», — говорится в заявлении ЦПД.

Показательно и то, что среди собеседников Путина в госпитале были люди с криминальным прошлым. Многие из них еще недавно находились за решеткой, но после участия в войне Кремль представляет их в медиа как «героев» и «новую элиту России».

К слову, по данным источников NBC News, разведка США проинформировала Конгресс, что Путин «более чем когда-либо ранее» настроен продолжать войну против Украины. Спецслужбы не фиксируют никаких сигналов готовности России к компромиссам или остановки наступления, даже несмотря на попытки организовать мирные переговоры. Разведка отмечает, что несмотря на значительные потери и экономические трудности, Кремль стремится удержать контроль над захваченными территориями, чтобы оправдать огромные человеческие и финансовые затраты.