Путин не дал гарантий, что Россия не нападет на Украину

Глава Кремля возмутился "расширением НАТО".
Российский президент Владимир Путин затруднился прямо ответить на вопрос: "Может ли он гарантировать, что Россия не нападет на Украину или какое-либо другое государство".
Об этом главу Кремля спросила журналистка Sky News во время пресс-конференции 23 декабря.
"По поводу гарантий и что от чего будет зависеть? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от беспрекословного обеспечения безопасности России сегодня и в исторической перспективе. Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток – неприемлемо. Ну что здесь непонятно", — сказал Путин.
Он также раз заговорил о "ракетах на пороге России" и добавил, что они (Российская Федерация — Ред.) "не ставят ракеты у границ США".
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных. Ситуация у границы он назвал неспокойной.
В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.
Читайте также:
- Путин назвал Революцию Достоинства в Украине "кровавым госпереворотом"
- Будет ли война: почему Путин, шантажируя Байдена, грезит захватом Украины
- "Лиса лазить к курятнику не будет": в Москве обещают не допустить размещения сил НАТО в Украине