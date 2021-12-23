Путин не дал гарантий, что Россия не нападет на Украину

Путин не дал гарантий, что Россия не нападет на Украину

Глава Кремля возмутился "расширением НАТО".

Российский президент Владимир Путин затруднился прямо ответить на вопрос: "Может ли он гарантировать, что Россия не нападет на Украину или какое-либо другое государство".

Об этом главу Кремля спросила журналистка Sky News во время пресс-конференции 23 декабря.

"По поводу гарантий и что от чего будет зависеть? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от беспрекословного обеспечения безопасности России сегодня и в исторической перспективе. Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток – неприемлемо. Ну что здесь непонятно", — сказал Путин.

Он также раз заговорил о "ракетах на пороге России" и добавил, что они (Российская Федерация — Ред.) "не ставят ракеты у границ США".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км — 143,5 тыс. военных. Ситуация у границы он назвал неспокойной.

В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ — план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

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