Путин не демонстрирует готовность завершать войну: политолог оценил разговор диктатора с Трампом

Путин, Трамп / © Associated Press

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Телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не свидетельствует о намерении Кремля изменить курс войны против Украины. Напротив, Москва продолжает продвигать нарратив о необходимости дальнейших боевых действий.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

По его словам, Кремль и дальше пытается представить Украину как сторону, якобы атакующую гражданскую инфраструктуру, тогда как собственные удары подает как «ответ». Эксперт считает, что именно такая логика все активнее используется российскими властями для оправдания продолжения войны перед внутренней аудиторией.

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«Когда мы смеялись над заявлением Пескова, который комментировал удары по Петербургу в день международного экономического форума, то мы зря смеялись. Его формула: "мы продолжаем войну, чтобы такого (ударов по портам РФ) больше не было" - это не просто логическая инверсия. Это новая формула войны Путина. Уже месяц россиян кормят этой формулой и часть из них обязательно поверит в это», — пишет он.

Отдельное внимание аналитик обратил на сообщение о возможном визите в Москву спецпредставителя США Стива Уиткоффа и других американских представителей. По его мнению, Путин и дальше придерживается стратегии затягивания времени, в то же время пытаясь не допустить конфликта с Трампом.

«Зачем это Трампу? Трамп продолжает жить в логике большого соглашения, которого не будет, если Путин не изменит своего подхода. Напомню, логика Путина сводится к тому, что он пробует одно и то же (северный морской путь и ресурсы вокруг него) одновременно продать и КНР и США. И стать неким посредником между ними. Для Путина это означает (исключительно в его воображении), что он станет квазиполюсом мира», — отмечает аналитик.

Политолог также отметил, что Путин не отказывается от идеи усилить свою роль в глобальной политике, в частности, из-за экономических и геополитических проектов, которые он пытается одновременно предлагать как США, так и Китаю.

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«Если коротко подытожить, то, к сожалению, имеем продолжение хождения по кругу. И атаки, подобные сегодняшней, будут продолжаться», — отмечает Денисенко.

Ранее мы писали, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия не откажется от своих целей в войне против Украины. По данным Кремля, стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможные дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, отметил необходимость скорейшего прекращения войны и мирного урегулирования конфликта.

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