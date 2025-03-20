Путин не должен получить право вето на западных миротворцев – глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в четверг, 20 марта, на деловой конференции в Лондоне заявил, что в случае достижения мирного соглашения об окончании войны в Украине кремлевскому диктатору Владимиру Путину не должно быть предоставлено право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

"Путин должен просто согласиться на безусловное прекращение огня. Такой план на столе переговоров, давайте начнем его реализацию, чего мы ждем? Чего мы, безусловно, не можем сделать, это предоставить Путину право вето относительно архитектуры безопасности, которая будет регулировать этот мир", – сказал Лемми.

Он напомнил, что ранее Путин заявлял, что Россия никогда не согласится на присутствие войск НАТО или других западных стран в качестве миротворцев в рамках любого мирного соглашения.

"И конечно, это означает, что должна быть роль тех из нас в Европе и за ее пределами, кто хочет гарантировать, что Украина сможет защитить себя, и что, как мы видели в 2014 году, Путин не сможет вернуться снова через несколько лет", — подчеркнул британский министр.

Напомним, Великобритания 20 марта организует закрытую встречу военных руководителей из более чем 20 стран, входящих в так называемую "коалицию желающих". Главной темой обсуждения станет возможное размещение миротворческих сил в Украине. По данным журналистов, участники обсудят, как миротворческий контингент может функционировать в Украине.

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