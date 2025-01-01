"Путин не должен выиграть": Зеленский вспомнил разговор с Байденом после полномасштабного вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил беседу с Джо Байденом после российского вторжения.

Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации.

"Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире, – в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail.

"Я благодарю всех американцев за то, что эти слова приходились делами. Я не сомневаюсь, что новый американский Президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо Утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованной. верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Заставить Россию к справедливому миру. наступить по принципу «начнем с чистого листа». Потому что счет не 0:0. тысячи украинцев, жизнь которых украла Россия", – резюмировал он.

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Напомним, бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что США должны предоставить Украине аналог "Железного купола". По его словам, главная задача – четко дать понять Москве готовность США применить военную силу.

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