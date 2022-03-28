Путин не готов к компромиссам с украинцами, на которых напал — Госдеп США

Несмотря на это, украинские чиновники преуменьшают шансы на серьезный прорыв на переговорах с Россией 29 марта.
Президент России Владимир Путин, похоже, не готов идти на компромиссы для прекращения войны в Украине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного американского чиновника.
"Все, что я видел, это то, что пока он не желает идти на компромисс", — заявил чиновник Госдепартамента США на условиях анонимности.
По его словам, в результате этого переговоры могут затянуться.
"Итак, насколько далеко мы зайдем, пытаясь предложить ему очередную договоренность, которая подрывает суверенитет Украины и решения, которые (украинский) президент (Владимир) Зеленский должен бы принять, я не имею для вас удачного объяснения", — отметил чиновник.
Он убежден, что украинские чиновники преуменьшают шансы на серьезный прорыв на переговорах, которые должны состояться в Стамбуле 29-30 марта.
Чиновник напомнил, что, по словам Зеленского, Украина готова обсуждать принятие нейтрального статуса в рамках мирного соглашения с Россией, но такой договор должен быть гарантирован третьими сторонами и вынесен на референдум, сказал Зеленский в воскресенье.
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