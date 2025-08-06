Путин не готов к миру: в ISW объяснили, почему "фюрер" уже не может отступить и остановить войну

Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор РФ Владимир Путин сознательно загнал себя в тупик, в котором мир без достигнутых военных целей не выглядит как победа в глазах его армии и общества.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают источники агентства Reuters в Кремле, по словам которых, Путин не считает, что сейчас пора завершать войну. Якобы русское общество и армия не поймут такого решения.

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"Москва ведет целенаправленную многолетнюю кампанию по обоснованию максималистских военных целей Путина как необходимых для существования российского государства и мобилизации общественной поддержки затяжной войны для достижения этих целей", - отметили в ISW.

В отчете ISW также сослались на результаты государственных и независимых социологических опросов, проведенных в начале 2025 года. Их результаты показали, что большинство граждан РФ поддерживают продолжение войны в Украине.

Аналитики убеждены, что Кремль, вероятно, использует эти активно формируемые настроения для оправдания решения “фюрера” и в дальнейшем вести войну. Чем больше - хозяин Кремля усиливает зависимость российского общества от военных расходов путем активного инвестирования в оборонно-промышленную базу РФ, что составляет значительную часть внутреннего производства страны.

В ISW уверены, что резкое сокращение оборонных расходов России, вероятно, приведет к падению экономики в среднесрочной перспективе. Этот факт еще больше стимулирует Путина к ведению затяжной войны и разрешению новых вооруженных конфликтов, несмотря на высокие потери на поле боя и серьезные ограничения для экономики.

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"Путин сознательно культивировал преданность российскому обществу своим военным целям и не создал предпосылок для отступления или принятия мирного урегулирования, не достигающего его первоначальных военных задач", - убеждены эксперты ISW.

Напомним, издание Politico объяснило, почему переговоры Зеленского и "фюрера" под угрозой срыва. Ведь Кремль продолжает затягивать любые потенциальные переговоры по прекращению огня с Украиной. Происходит это даже на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести жесткие пошлины до 8 августа.

Тем временем Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что сделает Трамп, если Путин не выполнит ультиматум. В частности, американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского "теневого флота" нефтяных танкеров. Внесение судов в черный список станет первым случаем, когда США ввели санкции против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе.