Путин не готов заканчивать войну против Украины и садиться за стол переговоров — ISW

Путин все еще надеется добиться своих целей, ради которых он начал войну

Последние высказывания российского диктатора Владимира Путина по поводу войны в Украине свидетельствуют о том, что он не готов заканчивать войну и садиться за стол переговоров.

Об этом сообщает Институт изучения войны ( ISW ).

Эксперты института считают, что заявления Путина о том, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как "таран" против России", указывают, что кремлевский диктатор все еще живет в мире пропаганды, которую он сам создал.

Мнение Путина разделяет и спикер госдумы Вячеслав Володин, заявивший, что Украина "оккупирована НАТО" и является "колонией США".

В ISW отметили, что такая риторика российского руководства не совместима с переговорами по достижению мира на равноправной основе.

"Вместо этого это решительно свидетельствует о том, что Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать ", – добавили аналитики.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине.

Также мы ранее сообщали, что Россия в пропаганде о "грязной бомбе" Украины использовала словенское фото 10-летней давности.

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