Путин — не "гроссмейстер политики" / © Associated Press

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Бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике спецпосланника Трампа Джареда Кушнера, который назвал Владимира Путина "исторической фигурой и гроссмейстером политики".

Об этом Макфол написал в соцсети X.

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"Путин не является "гроссмейстером мировой политики". Если бы Россия оставалась на пути мирной интеграции в Европу и приверженности демократии и рыночной экономике внутри страны, сегодня она могла бы быть большим мировым государством. Путин это разрушил. Каждый, кто убивает сотни тысяч собственных граждан ради захвата никому не известных сел, не является великим лидером", — отметил он.

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Макфол вспомнил, что также участвовал в переговорах с Путиным. Он подчеркнул, что не заметил ничего выдающегося в его организованности или манере разговора.

"Я никогда не восторгался "великим человеком", как, кажется, Кушнер. Не очень удачная переговорная позиция для нашей стороны, чтобы быть такими впечатленными нашими собеседниками", — добавил экс-посол.

Напомним, что зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер назвал российского диктатора Владимира Путина "исторической фигурой" и "гроссмейстером политики". Так он охарактеризовал кремлевского диктатора после трехсторонних мирных переговоров при посредничестве США.

Последние заявления Кушнера об Украине

Джаред Кушнер заявил, что переговоры между Украиной и Россией якобы замедлились из-за действий Киева и его требований по гарантиям безопасности. По словам спецпосланника, он присоединился к переговорному процессу около года назад. Определенного продвижения, как утверждает Кушнер, удалось добиться в ноябре. Однако в конце декабря 2025 года ситуация якобы изменилась после сообщений об атаке Украины на резиденцию Путина.

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Отдельно представитель американской администрации подверг критике позицию Киева относительно будущих гарантий безопасности. По его мнению, Украина требует от партнеров обязательств, которые даже превышают предусмотренные пятой статьей Североатлантического договора. Кушнер считает, что другие государства не могут предоставить такие гарантии.

В то же время на вопрос о том, действительно ли Путин стремится завершить войну, спецпосланник Трампа ответил утвердительно. Однако он отметил, что ключевая проблема заключается в условиях, на которых стороны готовы договариваться. В частности, территориальный вопрос, по его оценке, оказался в тупике.

Также Кушнер отметил, что США не давят на Украину, а выступают посредником. Он добавил, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву необходимую помощь, в том числе и делится оперативными данными, а курс президента Дональда Трампа заключается в поддержке Украины.

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