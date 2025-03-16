Путин не хочет дарить Трампа, но на перемирие не пойдет: дипломат объяснил причины

Путин хочет не захватить часть украинских земель, а иметь политический контроль над Киевом.

Кремлевский диктатор Путин не намерен соглашаться на предложенное 30-дневное перемирие, но вместе с тем не хочет раздражать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине с 2003 по 2006 год Джон Гербст.

"Люди, которые понимают, что Россия рассматривала США как своего главного противника, имеет агрессивную внешнюю политику, пытающуюся под московский контроль поставить бывшие земли, входившие в СССР, и люди, знающие Россию по опыту, совсем не удивлены реакцией на предложения о перемирии и как их воспринимает Путин", — отметил Путин.

Он заявил, что Путин на словах якобы соглашается на перемирие, но только потому, что не хочет раздражать Трампа.

По мнению дипломата, главной задачей Путина является не захват части украинских земель, а политический контроль над Киевом, поэтому диктатор не хочет принимать предложение о перемирии.

"Он надеется, что Трамп не сможет противостоять тактике обмана со стороны Российской Федерации. И это, так сказать, такая игра. И мы видим, как на это отзовется президент Трамп. Но они хотят сказать, что хотят мира, а на самом деле разрушить перемирие. Таковы их намерения", — добавил Гербст.

Ранее сообщалось, что страны G7 ужесточит санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп может пойти на условия Кремля, чтобы остановить войну.

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