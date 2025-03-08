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Путин не хочет мира: Каллас сделала мощное заявление

Путин не хочет мира: Каллас сделала мощное заявление

Кайя Каллас. / Фото: Associated Press

Следует усилить поддержку Украины, подчеркнула Каллас.

Последние обстрелы РФ по Украине свидетельствуют о том, что диктатор-президент РФ Владимир Путин в очередной раз демонстрирует незаинтересованность в мире.

Об этом заявила высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х

"Российские ракеты продолжают неустанно падать на Украину, нанося все больше смертей и разрушений. Путин снова демонстрирует, что он не заинтересован в мире", — подчеркнула Каллас.

Политика не подчеркнула необходимость усилить военную поддержку Украины.

"Мы должны усилить нашу военную поддержку – иначе еще больше украинских гражданских заплатят высокую цену", — заявила Каллас.

Напомним, государственный секретарь США Марк Рубио сделал важное заявление об окончании войны в Украине.

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