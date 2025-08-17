"Путин не хочет мира": Макрон об украинских территориях, завершении войны и безопасности Европы

Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Россия — единственная страна, предлагающая мир, что было бы капитуляцией. Глава РФ Владимир Путин не желает мира.

Об этом Макрон сказал по итогам встречи "Коалиции решительных".

Макрон сообщил, что завтра, 18 августа, он и другие лидеры ЕС спросят лидера США, как он присоединится к гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, он уверен, что Украине необходима сильная армия.

«Единственные, кто может говорить об украинских территориях, это украинская власть», — утверждает Макрон.

Он отметил, что сейчас пора перейти к новой дипломатической фазе для решения войны в Украине. Также Макрон подчеркнул, что ситуация перед завтрашними переговорами в Вашингтоне очень серьезная. И не только для Украины, но и Европы.

«Безопасность Европы тесно связана с войной Украины и России, и ее лидеры должны быть за столом переговоров, чтобы лучше представлять интересы своих граждан», — добавил президент Франции.

Напомним, в Брюсселе завершились переговоры Зеленского с европейскими лидерами.

Так, завершилась онлайн-конференция лидеров государств «коалиции желающих» с участием президента Украины Владимира Зеленского, продолжавшихся более 2,5 часов. В повестке дня были ключевые вопросы: «остановка убийств в Украине, сохранение санкционного давления на Россию, принцип, который только Украина определяет свою территориальную судьбу, а также гарантии безопасности для Киева и Европы».