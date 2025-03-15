"Путин не хочет мира": президент Финляндии назвал настоящую цель России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не нужен ни мир, ни перемирие. Москва будет затягивать переговоры и продолжать войну.

Об этом пишет Yle.

Заявление Стубба прозвучало в интервью после встречи лидеров стран "коалиции желающих", организованной в онлайн-формате премьер-министром Великобритании Киром Стармером в субботу, 15 марта.

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель – а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – нисколько не изменилась. Надеюсь, мы сможем продолжить давление со стороны Запада, которое вынудит Россию прекратить огонь", – сказал финский президент.

По словам Стубба, к "коалиции желающих" уже присоединились около 30 стран, готовых оказать поддержку Украине. Он не уточнил, о каких странах идет речь, но добавил, что это не только европейские государства.

"Великобритания и Франция играют сильную руководящую роль, и у всех есть четкое представление о ситуации: Украина хочет мира и прекращения огня, Россия – нет", – отметил Александр Стубб.

Напомним, Зеленский призвал партнеров не считаться с отношением Кремля к размещению иностранного миротворческого контингента в Украине. По его словам, только Украина и Европа могут решать, как им защищать себя.

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