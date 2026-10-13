Путин не хочет останавливать удары по Украине: Кремль отверг перемирие и показал истинные намерения

Владимир Путин. / © Associated Press

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Высокопоставленные чиновники Российской Федерации подтвердили, что договоренности о прекращении огня нет. Москва категорически отвергает любые предложения о перемирии, которые позволили бы Украине организовать и провести выборы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский пытается обеспечить прекращение огня для возобновления военных сил. Он нагло высказался, мол, не верит, что Зеленский «заслужил передышку» от войны.

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В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не заинтересована в предложении Зеленского по поводу 60-дневного прекращения огня, которое позволило бы Киеву организовать и провести выборы. По его словам, «фюрер» РФ Владимир Путин готов приказать об однодневной паузе в ударах, чтобы Украина могла провести выборы. Впрочем, он повторил последовательный отказ Кремля от более широкого прекращения огня.

Аналитики ISW отмечают, что однодневное прекращение огня — несерьезное предложение. Более того, это фактически является отказом Кремля от любого прекращения огня, которое позволит Киеву организовать и провести законные выборы.

Кроме того, заявляют аналитики, заявления Кремля в связи с ударом по энергетической инфраструктуре Украины 11-12 октября подтверждают, что прекращения огня не существует, и Москва до сих пор отклонила условия предложенного прекращения огня, о котором Дональд Трамп объявил 11 октября.

«Кремль регулярно отклоняет компромиссные предложения, которые не выгодны России в одностороннем порядке, и Россия, вероятно, откажется согласиться на прекращение своих ударов по украинской энергетической инфраструктуре в преддверии зимы», — говорится в отчете.

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Удары по российским НПЗ

Кроме того, депутат Госдумы и рупар российских ультранационалистов поддержал отклонение Россией предложения о прекращении огня в энергетике и открыто заявил, что якобы удары Украины по НПЗ не являются основной причиной глобального дефицита дизельного топлива. Алексей Журавлев высказался, мол, «все отлично понимают», что война на Ближнем Востоке является основной причиной дефицита дизтоплива. Он приветствовал решение Дональда Трампа частично отменить санкции на экспорт горючего и назвал значительной победой для России попытки обвинить украинские удары по НПЗ в глобальном дефиците дизельного горючего, хотя они не являются его основной причиной.

Российский милблогер также выразил мнение, что Москва не заинтересована в прекращении огня в энергетике, потому что согласие воздержаться от ударов по украинским электростанциям «избавит ее одного из главных рычагов давления, которого мы достигли благодаря длительным ударам», и что российские удары по украинским аэродромам и заводам не такие эффекты.

«Этот российский чиновник и милблогер открыто объясняют стратегическое обоснование об отказе от какого-либо содержательного соглашения о прекращении огня, которое не позволяет РФ максимизировать ущерб, который он наносит Украине. Этот дискурс отражает то, как Кремль ожидает не меньше полной победы в Украине, и не идет ни на какие компромиссы относительно этой цели», — подытожили в Институте.

Мирные переговоры — последние новости

Президент США Дональд Трамп дерзко заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы больше заинтересован в завершении войны против Украины, чем президент Владимир Зеленский. Он отмечает, что между Киевом и Москвой есть соглашение о прекращении огня.

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В то же время в ISW убеждены, что «соглашение» Трампа о прекращении огня развязала Путину руки на зиму. Пока никаких договоренностей между Украиной и Россией нет, а сам формат инициативы создает смертельную угрозу для украинской энергосистемы накануне зимы.

The Atlantic отмечает, что за последние 72 часа Трамп резко изменил подход к войне, ослабив ограничения на импорт дизеля из РФ, начал давить на Киев из-за ударов по российским НПЗ и все жестче критиковать украинское руководство.

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