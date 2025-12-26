Путин не ищет мира: зачем Россия разыгрывает сценарий переговоров

Владимир Путин / © Getty Images

Россия продолжает создавать иллюзию готовности к диалогу, однако на самом деле Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий. «Игра» в переговоры нужна Москве лишь для того, чтобы обмануть международное сообщество и администрацию США во главе с Дональдом Трампом, заставив Украину принять ультиматумы агрессора.

Об этом рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд для «24 Канала».

По мнению эксперта, российский диктатор оказался в ситуации, когда завершение войны несет для него большую угрозу, чем ее продолжение. Экономика и общество России настолько милитаризованы, что переход на мирные рельсы может спровоцировать коллапс.

«Население и экономика России настолько милитаризованы, что сложно представить, как они будут функционировать после прекращения огня. Война стала методом выживания режима в Кремле. Поэтому вряд ли они согласятся на адекватный мир», — объяснил Умланд.

Быстрое перемирие станет проблемой для Кремля, поэтому Путин держится за единственную доступную ему стратегию — бесконечную войну.

Аналитик отмечает, что экономическая ситуация в России значительно ухудшилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Если в 2022-2023 годах агрессор демонстрировал рост благодаря безумному военному спросу, то сейчас этот ресурс исчерпывается.

«Ситуация для них выглядит гораздо хуже. Сейчас роста нет. Но их экономика еще может выжить. В частности, благодаря Китаю», — отметил эксперт.

Умланд убежден: единственный путь к реальному миру лежит не из-за дипломатических реверансов, а из-за жесткого военного давления на фронте и усиления экономических санкций, которые лишат РФ возможности финансировать боевые действия.

В чем интерес Пекина

Еще одним фактором, питающим российскую агрессию, является позиция Китая. По словам аналитика, Пекин косвенно заинтересован в том, чтобы война в центре Европы продолжалась как можно дольше.

По словам эксперта, для КНР конфликт в Украине является удобным инструментом, отвлекающим ресурсы и внимание Соединенных Штатов и их союзников от Тихоокеанского региона, в частности, от вопроса Тайваня. Пока Запад занят помощью Киевом, Китай получает время для подготовки к собственному потенциальному конфликту.

Напомним, 2026 год может стать переломным в войне против Украины: либо активная фаза боевых действий пойдет на убыль, либо конфликт перейдет в новый, затяжной этап. По оценке политэксперта Вадима Денисенко, ключевые международные игроки США, ЕС и РФ осознают, что затягивание переговоров ухудшает позиции Украины.

Эксперт отмечает, что Кремль выдвигает ряд требований для начала реальных переговоров, в частности, полный контроль над Донбассом, снятие санкций, возвращение РФ в мировую политику и влияние на украинские власти. В то же время в 2026 году возможно ослабление единства ЕС из-за давления бизнеса на возобновление сотрудничества с Россией.

Денисенко также предупреждает, что без четко зафиксированных гарантий — вступления Украины в ЕС и гарантированного финансирования — любое мирное соглашение рискует остаться декларативным. Он определяет два сценария: либо мирные договоренности в первой половине года, либо новая масштабная военная кампания летом — осенью 2026 года.