Российский президент-диктатор Владимир Путин не любит непредсказуемость. "Фюреру" не нравится, чтобы на него влияли и диктовали правила.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем в интервью "24 Каналу".

Британский полковник называет президента США Дональда Трампа непредсказуемым. Именно эта непредсказуемость, отмечает Ингрем, и мощная позиция без каких-либо обязательств является плохими новостями для Путина. Ведь глава Кремля не любит непредсказуемости, ему не нравится, чтобы на него влияли.

По словам Ингрема, раньше было четко понятно — что было что-то особенное между Трампом и Путиным.

"Трамп просто собирается издеваться над Путином, который является хулиганом. Когда вы соберете двух хулиганов вместе – это перерастет в драку, пока один из хулиганов не будет вынужден сдаться и уйти. Думаю, Трамп здесь в более сильной позиции, поэтому это не очень хорошая новость для Путина", — вы.

Полковник подчеркнул, что экспрезидент США Джо Байден был предсказуем, ничего не делал, что-то пропускал. Он всегда находил решение, которое никого не огорчало в управлении делами. А действующий американский лидер — разрушитель.

"Он был разрушителем в бизнесе, был разрушителем, когда был президентом пять лет назад. Сейчас он гораздо увереннее в себе, и потому подходит ко всему уже с пониманием", — подчеркнул Ингрэм.

Напомним, министр обороны США Пит Гегсет считает действующего президента США Дональда Трампа "единственным человеком", способным посадить Украину и Россию за стол переговоров.

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