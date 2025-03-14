Путин не может категорически отказаться от перемирия: эксперт назвал две причины

Трамп может воспринять отказ как личное оскорбление и он тогда начнет действовать совсем по-другому.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не может однозначно отказаться от предложенного перемирия ввиду возможной реакции Дональда Трампа и стран Глобального Юга.

Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Рейтерович в комментарии телеканалу "Киев24".

По его словам, категорический отказ Путина развяжет руки Дональду Трампу.

"Трамп это может воспринять как личное оскорбление и, собственно, он тогда начнет действовать совсем по-другому, усиливая санкции и поддержку Украины. Одно и другое для Путина не очень хорошая история", — подчеркнул эксперт.

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Вторая причина связана с реакцией стран Глобального Юга, включая Китай, которым Путин уже четвертый год обещает, что он скоро закончит войну в Украине.

"Ему неоднократно передавали разные сигналы от разных стран, что достаточно, надо завершать. Если Путин откажется от такого предложения о перемирии, которое выглядит достаточно адекватно и позволяет Путину формально сохранить лицо, тогда у стран Глобального Юга возникнут вопросы, что делать с Путиным", — говорит Рейтерович.

Напомним, Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине из-за специального представителя Трампа.

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