Путин не намерен сдаваться: Боррель сделал тревожное заявление

Граждане ЕС должны быть лучше осведомлены о том, что значит иметь Путина соседом.

Российский президент-диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется своих целей в Украине. Кремлевский "фюрер" — это "сосед, не знающий, где заканчиваются и начинаются его границы".

Об этом заявил глава европейской дипломат Жозеп Боррель в интервью эстонскому изданию EFE.

"Россия пойдет на все. Она пойдет на все. Путин не намерен сдаваться. От этого зависит его политическая выживаемость", — сказал Боррель.

Он убежден, что если Украина проиграет, то оккупационная российская армия появится на границах Европы. По его словам, российский диктатор "собирается идти до конца и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом",

"Это значит, что Путин может подумать: если он выиграл однажды, почему он не смог победить соседа во второй раз?" – подчеркнул он.

Боррель также указал, что оккупанты находятся в обороне, а Украина не смогла провести контрнаступление из-за мощных оборонительных редутов оккупантов.

"Вы думаете, что Путин, развязав войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он окажется там, где находится? Нет, он думал, что его армия очень сильна. И это не так. Он думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не произошло. Он думал, что единство европейцев терпит неудачу. Он думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Дипломат заявил, "мы должны продолжать настаивать на помощи народа, защищаемого от мощного соседа, желающего навязать свое господство силой" и имеющего "ностальгию по старой советской или царской империи".

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что западные союзники должны помочь Украине победить агрессорку Россию. Иначе существует риск того, что другие диктатуры – такие как Китай, Северная Корея и Иран – активизируются по всему миру.

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