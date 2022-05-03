"Путин не настроен на прекращение кровопролития": в МИД Украины прокомментировали интервью Папы Римского

"Путин не настроен на прекращение кровопролития": в МИД Украины прокомментировали интервью Папы Римского

Для Папы Римского Франциска сейчас стало очевидно, что ни Россия, ни лично президент РФ Владимир Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН.ua.

Он отметил, что в ведомстве внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera и ценят, что Украина остается в центре его внимания.

"Благодарны за усилия Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой, третьей стороной. И для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроен на прекращение кровопролития на украинской земле", – рассказал Николенко.

Он добавил, что Папа констатировал – Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз "возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев"

"Верим, что добро непременно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине", — добавил спикер МИД.

Напомним, Папа Франциск в интервью Corriere Della Sera рассказал, что хочет встретиться с Путиным в Москве, чтобы договориться о прекращении войны в Украине.

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