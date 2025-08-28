Путин не остановит войну в Украине: Politico назвало причину

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин все еще мечтает, что фронт рухнет и Кремль получит всю Украину, а не только отдельные ее части.

Об этом пишет издание Politico.

«Российский лидер хочет обессиленную Украину, неспособную выдерживать военное давление. Все это понимают, кроме Трампа. Именно поэтому Кремль запутывает госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в деталях и бесконечных осложнениях — говорит о коренных причинах войны, отговорках и отвлечениях. И в то же время россияне постоянно выставляют виновным президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие прогресса в прекращении войны», — отмечают журналисты.

Реклама

В то же время, нынешнее руководство Европы сталкивается с политическими и экономическими трудностями внутри своих стран, ведь пытается увеличить военную и финансовую поддержку для Украины, а также составить надежный план гарантий безопасности после окончания войны.

Поэтому возникает вопрос: сможет ли коалиция государств под руководством Европы действительно предоставить Украине надежные гарантии безопасности в случае прекращения огня.

«Ослабленный, абстрактный и расколотый Запад выгоден и союзнику Путина — Си Цзиньпину, который прикидывает, как и когда проглотить Тайвань», — добавили в медиа.

К этому добавляется еще одна очевидная вещь: нехватка украинских сил может привести к прорыву на фронте, который будет тяжело отразить. Для Кремля это означает новые территории, призрачные гарантии безопасности от Запада и ограничение численности украинской армии после войны. Все это формирует плацдарм для новой агрессии в будущем, считают журналисты.

Реклама

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что о том, что война в Украине скоро закончится. Об этом, по его словам, знают не только обе стороны конфликта, но США и страны Европы.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин хочет положить конец войне в Украине. По его словам, мирное соглашение уже на столе.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что нынешняя ситуация — как и более критична, не остановит кремлевского диктатора Владимира Путина. Эксперт убежден, что дело не в территориях, а в личной иррациональной враждебности.